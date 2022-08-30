العالم اليوم - حقل ظهر المصري يحقق رقما قياسيا بكمية إنتاج الغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - أعلنت وزارة البترول المصرية أن حقل ظهر حقق رقمًا قياسيًّا خلال العام المالي 2021-2022 حيث بلغ حجم إنتاجه 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًّا وأن إجمالي الاستثمارات بلغ 741 مليون دولار ليحقق إجمالي استثمارات منذ بدء عمله 12 مليار دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أن هناك فرصاً جيدة فى مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، وأن هناك تنسيقًا وتوافقاً مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف.

وطالب الوزير القائمين على منظومة الإنتاج في هيئة البترول وايجاس وبتروبل وبتروشروق والشركاء ببذل المزيد من الجهود واستثمار كل الفرص الجيدة المتاحة التي تحفز على حفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج، كما أكد على أهمية التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث عن فرص جديدة في الطبقات الأكثر عمقاً للكشف عن احتمالات جديدة واعدة واستخدام تكنولوجيات جديدة للوصول الى تلك الفرص.

من جانبه، أوضح المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروشروق أنه تم خلال العام وضع 13 بئراً على الإنتاج بحقول سيناء بمعدلات إنتاج أولية حوالى 7300 برميل يومياً بالرغم من التناقص الطبيعى للمخزون من الحقول القديمة التى تنتج منذ أكثر من 70 عاماً، وأنه تم تكثيف أعمال الصيانة للآبار للحفاظ على الإنتاج.

يذكر أن احتياطيات حقل "ظهر" تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن احتياطيات الحقل تمثل أكثر من 135 بالمئة من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر.

وفيما يلي أهم المعلومات المتوفرة لدينا عن حقل ظهر المصري:

- تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في 2015، من قبل شركة إيني ENI الايطالية.

- بدأ الانتاج الفعلي من الحقل في ديسمبر 2017.

- بعد عام من بدء الإنتاج من الحقل، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي.

- يعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط، متجاوزا حقل غاز ليفياثان الاسرائيلي.

- تقدر قدرته الإنتاجية بحوالي 3 مليارات قدم مكعب يوميا.

- يبلغ احتياطي الغاز المقدر في الحقل 30 تريليون قدم مكعب.

- يمثل إنتاجه نسبة 40 بالمئة من إجمالي إنتاج مصر الكلي من الغاز.

- يقدر إجمالي الانفاق الفعلي منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيو 2022 بـ 12 مليار دولار.

- يصل إجمالي الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئر.