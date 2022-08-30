نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج القرض العقاري المدعوم من سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج القرض العقاري المدعوم من سكني ، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية العديد من أشكال الدعم المالي والعيني للمواطنين ، من خلال التعاون المتكامل بإشراف الوزارات المختلفة ، ومن ضمن سبل الدعم الهامة خيار الدعم السكني ، والذي تساهم فيه وزارة الاسكان عبر منصة سكني ، ويعتبر قرض العقار المدعوم أحد أهم خيارات الدعم المتاحة للتقديم عبر منصة سكني ، فضلاً عما سبق نتعرف في مقال اليوم علي نبذة عن برنامج القرض العقاري المدعوم ، أيضاً سنعرف آلية عمل القرض العقاري ، إضافة إلي أهم مميزات القرض المدعوم من سكني ، ثن نستعرض بعض خيارات الدعم التي تقدمها منصة سكني لدعم العقارات من وزارة الاسكان السعودية.

برنامج القرض العقاري المدعوم من سكني

يعتبر القرض المدعوم العقاري أحد منتجات و حلول التمويل للدعم من منصة سكني.

ويأتي الدعم علي قيمة الأرباح المترتبة علي القرض حتي مبلغ اقتراض يصل إلي 500 ألف ريال سعودي.

أيضاً ، هذا النوع من الاقتراض الميسر مدعوم متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

إضافة لذلك ، لهامش المرابحة فيه لا يتعدي الـ 3 % من صندوق التنمية العقارية.

يتم دعم المستفيدين بالتعاون بين وزارة الاسكان وصندوق التنمية ضمن خيارات تنويع خيارات الدعم الإسلامية لمساعدة الأسر السعودية لشراء مسكن أو عقار أو أرض.

ما هي آلية العمل للقرض المدعوم من سكني ؟

القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني من وزارة الإسكان مدعوم الأرباح من قبل صندوق التنمية العقارية ضمن باقات سكني :

يقدم برنامج الدعم للمستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة. ثم يتيح الصندوق مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى. أيضاً يتم تحويل المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

ويمكن التعرف علي طريقة صرف الدعم السكني وشروط وخطوات التسجيل عبر موقعنا ثقفني.

أهم مميزات برنامج التمويل العقاري المدعوم برنامج سكني

دعم بنسبة 100% لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل لـ 14 ألف ريال بقيمة الأساسي + بدل السكن، وذلك بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد.

ويكون الحرص علي تطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجةً ، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.

فضلاً عن ذلك ، فإن القرض مجاز من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل.

أيضاً توجد إمكانية تمويل المستفيد من جهات التمويل المشاركة بمبلغ يتجاوز 500,000 ريال سعودي.

ثم إمكانية التقدم بالتسجيل لطلب الاستحقاق من التمويل السكني المدعوم من خلال رابط منصة سكني.

كذلك يمكن الاستفادة من خدمة تخفيض الدفعة المقدمة من 10% الى 5%.

متاح التنازل عن طلب القرض لأحد أقربائه من الدرجة الأولى.

يحصل المستفيد علي مهلة سنتين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج. أما في حال انتهاء هذه الفترة المحددة دون الاستفادة من الرقم سيتمكن من إعادة التقديم على بوابة الإسكان للحصول على إحدى منتجاتها.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي يتم إعفاء المستفيد و إسقاط التمويل ( حسب سياسة الجهة التمويلية ) وبالتالي يسقط إيداع مبلغ الدعم عن المستفيد .

خيارات برنامج القرض العقاري

القرض العقاري هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح :