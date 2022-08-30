نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التاسع الأساسي والثانوية العامة اليمن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التاسع الأساسي والثانوية العامة باليمن 2022 من أكثر الروابط بحثا علي الأنترنت خاصة في هذه الأيام، حيث كانت أخر أمتحانات الثانوية يوم الخميس 14 من شهر يوليو2022، الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع الطلاب في دولة اليمن في جميع المحافظات الحصول علي نتيجتهم وذلك من خلال الدخول عبر رابط نتائج الصف التاسع الأساسي باليمن وذلك عن طريق رقم الجلوس، حيث أن النتيجة سوف يتم أصدارها بعد موافقة وزير التعليم اليمني وكل قسم سوف يعرف نتيجته سواء علمي أو أدبي وسوف تكون خلال الساعات القادمة ومن هنا سوف نوضح لكم جميع الخطوات للحصول علي النتيجة بكل بساطة.

نتائج الصف التاسع اليمن 2022

يمكن لجميع الطلاب في مرحلة التاسع الأساسي معرفة نتائج امتحاناتهم في جميع محافظات اليمن وذلك من الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم باليمن لمعرفة أخر الأخبار الخاصة بموعد النتيجة ومن جانب أخر يمكنكم معرفة النتيجة الخاصة بكم لمعرفة حساب المعدل الفصلي وعليكم الدخول علي موقع النتائج وإدخال رقم الجلوس وتحديد العام الدراسي والضغط علي إظهار النتيجة.

نتائج الثانوية العامة اليمن

أصبحت أعصاب طلاب دولة اليمن مشدودة وطال بهم الانتظار لمعرفة نتيجتهم ويبحثون يوميا بشكل كبير عن موعد ظهور النتيجة، لان هذه النتيجة التي سوف تحدد لهم الجامعة المناسبة لكل طالب والجميع يستهدفون كليات القمة ولكن المؤشرات العامة تقول أن نسبة النجاح كبيرة بين الطلاب لكن لا يوجد نسبة محددة لمعرفة مستوي المجموع النهائي لجميع الطلاب في جميع المحافظات باليمن، وفي المحافظات المحررة أيضا، ولمعرفة نتيجة الطلاب بالمحافظات المحررة يمكنك الدخول إلي هذا الموقع ومن هنا يحدد الطالب السنة الدراسية ثم يحدد القسم سواء علمي أو أدبي، ثم يكتب رقم الجلوس ثم الضغط علي بحث وسوف تظهر لك هذه الصورة كما ظهرت بالموقع تماما

هناك طريقة أخري للاستعلام عن النتيجة حيث عن طريق الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم قطاع المناهج والتوجيه الإدارة العامة للامتحانات ومن هن عليك اختيار الاستعلام عن النتيجة ثم اختيار القسم سواء علمي أو أدبي ثم كتابة رقم الجلوس ثم اضغط علي كلمة بحث وبالتوفيق لجميع الطلاب بالنجاح والتميز.