اليابان تستضيف اجتماع وزراء خارجية السبع العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو - فى مؤتمر صحفى، وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن مجلس الوزراء اليابانى أقر خطة لعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية للمجموعة فى نيجاتا، المدينة الساحلية المطلة على بحر اليابان شمال غرب العاصمة طوكيو.

وأضاف ماتسونو، أن الاختيار وقع على مقاطعتى كارويزاوا ونيجاتا بعد أن نظرت الحكومة المركزية فى عوامل مختلفة مثل الإقامة والأمن، إضافة إلى رغبات الوزارات ذات الصلة والحكومات المحلية.

وأوضح أنه من المخطط كذلك انعقاد 12 اجتماعا آخر لوزراء مجموعة السبع المسؤولين عن مجالات مثل التجارة والبيئة والزراعة، مضيفا أن أماكن انعقادها ستعلن فى سبتمبر، مشددا على أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لضمان الأمن حول المنشآت الخاصة باجتماعات مجموعة السبع.