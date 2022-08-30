زلزال قوى يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية، فى بيانها، أنه "فى تمام الساعة 08.34 بالتوقيت المحلى و03.34 بتوقيت موسكو حدثت هزات زلزالية كان مركزها يقع على مسافة 16 كيلومترا من المركز السكنى بولشويه جولوأوستنويه الواقع على شاطئ بحيرة بايكال".
وأضاف البيان "أن قوة الهزات الأرضية، عند مركز الزلزال بلغت 5.1 درجة، وشعر سكان مدينة إيركوتسك ومنطقتى إيركوتسك وشيليخوفسكى – بهزات بلغت قوتها حوالى 3 درجات"، ولم تسفر الهزات عن أى أضرار مادية تذكر.
وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إلى أن مرافق البنية التحتية فى المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي.
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