عاجل- انفجار قرب مبنى تخزين الوقود فى محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قالت الإدارة فى بيان نشرته على "تليجرام"، اليوم الثلاثاء: "اليوم فى الساعة 06:50 قصفت الوحدات العسكرية الأوكرانية أراضى محطة زابوريجيا الذرية والمناطق الحدودية للمدينة، وذلك باستخدام مدفعية من العيار الثقيل. ونتيجة ذلك تم تسجيل انفجارين بالقرب من مبنى تخزين الوقود المستخدم".
وأضافت الإدارة أن القصف الأوكرانى يهدف إلى إفشال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا الذرية، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.
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