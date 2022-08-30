الدنمارك وألمانيا يتخذان خطوة نحو تعويض الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "يورونيوز"، من المقرر أن يتصل المشروع بالشبكة الألمانية وسيكون قادرًا على إمداد 4.5 مليون منزل أوروبى بالكهرباء فى عام 2030.

ومن المتوقع أن يمتد كابل بطول 470 كيلومترًا تحت البحر من جزيرة بورنهولم الدنماركية إلى شمال ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ووصف وزير الاقتصاد والمناخ الألمانى روبرت هابيك الاقتراح بأنه "مشروع رائد".

وأضاف "من خلال مثل هذه المشاريع بين الشركاء الأوروبيين، نحقق هدفين رئيسيين فى نفس الوقت؛ أمن الطاقة الأوروبى وحياد المناخ".

وتتمتع الدنمارك وألمانيا حاليًا، بقدرات طاقة رياح بحرية تبلغ 1.5 جيجاوات و 1 جيجاوات.

لكن الاتفاق الجديد - الذى أُعلن عنه فى كوبنهاجن يوم الاثنين - سيرفع قدرة طاقة الرياح الدنماركية فى بحر البلطيق إلى 3 جيجاوات.

قال وزير الطاقة الدنماركى دان يورجنسن إن "التعاون الدولى أصبح أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى لزيادة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ولجعل أوروبا مستقلة عن الغاز والنفط الروسى".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك يوم الجمعة إن الرياح القادمة من بحر البلطيق يمكن أن تنتج أكثر من ضعف القدرة المركبة لجميع محطات الطاقة الألمانية التى تعمل بالفحم.

وقال بربوك إن دول بحر البلطيق "بحاجة إلى أن تشرع، وأن تعمل معًا وتحدد المسار نحو جعل منطقتنا أكثر استدامة ومرونة وأكثر أمانًا".

وظل المستشار الألمانى أولاف شولتس ملتزمًا بإنهاء انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى البلاد بحلول عام 2045، قبل أى دولة صناعية كبرى أخرى.

ولتحقيق الهدف، قالت حكومة شولتس إنها ستغلق محطات الطاقة التى تعمل بالفحم والتى أعيد تنشيطها بسبب الحرب فى أوكرانيا، وستنهى واردات النفط والفحم الروسى هذا العام، وتهدف إلى التوقف عن استخدام الغاز الروسى فى غضون العامين المقبلين.

يأتى إعلان يوم الاثنين قبل يوم من قمة الطاقة فى كوبنهاجن لمناقشة سبل "جعل منطقة بحر البلطيق خالية من الطاقة الروسية وفى نفس الوقت تمهيد الطريق لانتقال أخضر مهم".