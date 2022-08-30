روسيا: تدريبات «فوستوك 2022» ليست موجهة ضد دول بعينها

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين، الاثنين، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التى ستجرى خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.





ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فومين قوله، خلال لقائه مع المحلقين العسكريين الأجانب: "إن الاتجاه ذا الأولوية خلال تطوير مفهوم التدريب هو الدراسة المرحلية لخيارات تصرفات القوات من أجل ضمان الأمن العسكرى لـ روسيا وحلفائها فى منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وإن التدريبات ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية، وتحمل طابعا دفاعيا بحتا". ومن المقرر أن تستمر مناورات "فوستوك 2022"، خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فى سبعة ميادين تدريب، هي: "بوردونى"، و"جورياتشى كلوتشى"، و"كنياز فولكونسكى"، و"لاغونى"، و"سيرجيفسكى"، و"تيليمبا"، و"أوسبينسكى"، وكذلك فى المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان، حيث من المقرر أن يشارك فى التدريبات أكثر من 50 ألف عسكرى وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فى ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.

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