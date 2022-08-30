العالم اليوم - باكستان تحتاج 10 مليارات دولار لإعادة بناء ما دمره الفيضان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:16 صباحاً - كشف وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تعرضت لها مؤخرا.

وأوضح وزير التخطيط الباكستاني، لوكالة فرانس برس، قائر "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".

وكانت مياه الفيضانات المدمرة، التي تغمر ثلث أراضي باكستان، بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلا وأتت على أراض زراعية حيوية.

وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي ما يعادل باكستاني من كل 7، فيما دُمر حوالي مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.

وكان مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق، أمس الاثنين، على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان مما يسمح بصرف ما يزيد على 1.1 مليار دولار إلى البلد الذي يعاني ضائقة مالية، حسبما قال الصندوق والحكومة الباكستانية.

ووافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو حوالي 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي، بحسب رويترز.

وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، بحسب وزير التخطيط الباكستاني.