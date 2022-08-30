العالم اليوم - المنتخب العراقي للكيوكوشنكاي يشارك في بطولة العرب على نفقته

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:16 صباحاً - يواصل الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي، تدريباته وتحضيراته للمشاركة الفاعلة في بطولة العرب لهذه اللعبة التي هي أحد فنون الرياضات القتالية الفردية المشابهة للكاراتيه، والتي ستنظم في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى أسبوع من 8 ولغاية 14 سبتمبر المقبل .

وأثارت مشاركة اللاعبين العراقيين في بطولة العرب للكيوكوشنكاي على نفقته الخاصة موجة من السخط والتعاطف مع الفريق الوطني الذي يعاني من عدم وجود ميزانية حكومية مخصصة لهذه الرياضة.

وانتقد المعلقون على منصات التواصل حرمان الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي من الدعم المادي اللازم من قبل الحكومة ووزارة الشباب والرياضة، مشيرين إلى أن هذا يعكس إهمال الرياضات الفردية العراقية، رغم ما حققته من إنجازات في مختلف المناسبات والبطولات الدولية والقارية والعربية.

وللحديث عن هذه القضية واستعدادات الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي لبطولة العرب، قال علي عمار عدنان مدرب المنتخب الوطني العراقي للعبة في تصريح لموقع "دوت الخليج": "مع الأسف لا يوجد أي دعم لنا من قبل وزارة الرياضة والشباب ولا من أي جهة حكومية أخرى، رغم أننا اتحاد رسمي لهذه الرياضة ونمثل العراق في المحافل الإقليمية والدولية كمنتخب وطني، ولدينا إنجازات مهمة في البطولات الدولية والعربية والإقليمية المختلفة".

وأضاف عدنان: "في بطولة العالم السنة الماضية التي نظمت في شهر نوفمبر ببولندا، تمكنا من حصد 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة".

وعن قطع ميزانية الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي، قال المدرب العراقي: "قبل 3 سنوات مع إعادة جدولة وتحديد الميزانيات، قامت الجهات الحكومية المعنية بوقف ميزانية الاتحاد العراقي بحجة الأزمة المالية. ورغم محاولاتنا ومناشداتنا المتكررة لإلغاء هذا القرار وتواصلنا مع رئاسة الوزراء كذلك، إلا أن ذلك كان دون جدوى. تخصص لرياضة كرة القدم ميزانيات ضخمة جدا فيما يتم الإجحاف بحق الرياضات الفردية التي تتميز دوما بإنجازاتها ونجاحاتها، حيث هناك اتحادات أخرى ضمن هذه الفئة كرياضات التايكوندو وغيرها من ألعاب غير أولمبية، قطعت ميزانياتها".

وردا على سؤال حول إمكانية اتخاذ قرار حكومي لدعم المنتخب العراقي للكيوكوشنكاي في اللحظة الأخيرة، أوضح عدنان: "نأمل ذلك حتى لو اقتصر الأمر على التكفل فقط بمبالغ تذاكر طيران المنتخب لبيروت، لكن ذلك يبدو مستبعدا جدا بالنظر إلى طريقة التعاطي الحكومية مع قضيتنا".

وأثنى عدنان على ردود الفعل الشعبية العراقية الواسعة المتضامنة مع المنتخب قائلا: "هذا هو أكبر حافز لنا للاستمرار رغم عدم توفر الدعم الحكومي لنا، والإصرار على المشاركة ببطولة العرب، فالناس تتعاطف معنا كوننا نمثلهم ونمثل العراق ولا نمثل أنفسنا فقط".

واختتم المدرب العراقي حديثه قائلا: "سنشارك في بطولة العرب بلبنان رغم كل الظروف وحتى لو كان ذلك على نفقتنا الخاصة، كوننا نعتبر حضورنا استحقاقا عراقيا وطنيا لا بد من الإيفاء به".

وسيشارك قرابة 65 لاعبا من الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي في بطولة العرب ببيروت بعد قرابة أسبوع، من بينهم 12 فتاة.

وكان رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي عمار وهيب قد صرح لوكالة الأنباء العراقية أن" المشاركة ستكون كبيرة جدا ونطمح من أبطالنا أن يعودوا بنتائج طيبة وتصنيف متقدم "، مشيرا إلى أن "الاتحاد لم يتسلم أي منحة أو ميزانية مالية من اللجنة الأولمبية أو من وزارة الشباب والرياضة لدعم نشاطاته المهمة".

وتابع وهيب قائلا: "معظم اللاعبين في هذه البطولة سيشاركون على نفقتهم الخاصة، أملا في الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة التي وعدت بتوفير الأموال وتذليل المصاعب، ولكن لا يوجد أي دعم حتى الآن".