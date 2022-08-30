العالم اليوم - مصر.. مقتل ضابطين في اشتباك مع خارجين عن القانون بالأقصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:16 صباحاً - قُتل ضابطان وأصيب ثالث من قوة شرطة محافطة الأقصر بصعيد مصر خلال اشتباك مع خارجين عن القانون بإحدى القرى.

وكشف مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" أن مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، شنت، مساء الاثنين، حملة أمنية ضد الخارجين عن القانون الذين يشكلون بؤرة إجرامية بقرية المريس التابعة لمركز القرنة غربي المحافظة.

وتابع المصدر أن معلومات وتحريات الشرطة رصدت أن تلك البؤرة الإجرامية تضم تجار مخدرات وسلاح ومحكوم عليهم ومطلوبين للعدالة.

وأوضح أنه عندما وصلت القوات إلى القرية المذكورة بادرها الخارجون عن القانون بإطلاق النيران فاشتبكت معهم القوات، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف المطلوبين كما نتج عن الاشتباكات مقتل الرائد محمود الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، وإصابة النقيب علي محمد زكي.

وعقب ذلك أرسلت مديرية الأمن تعزيزات إلى القوات المشتبكة مع البؤرة الإجرامية ونجحت في ضبط عدد منهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، بحسب المصدر الأمني.