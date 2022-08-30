العالم اليوم - تعرف على خط إنتاج آبل الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:16 صباحاً - لمّحت تطورات جديدة مرتبطة بشركة "آبل"، عن خط الإنتاج الجديد الذي ستطلقه الشركة في الفترة القادمة.

ووفقا لإيداعات العلامات التجارية في عدد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، تقدمت الشركات المرتبطة بـ"آبل" بطلب للحصول على أسماء "ريالتي ون"، و"ريالتي برو"، و"ريالتي بروسيسور"، وفقا لما أوردته "بلومبرغ" الأحد.

ويتم تسجيل الايداعات لشركة تسمى "إيميرسيف هيلث سولوشين إل إل سي" التي تأسست في فبراير.

تم تقديم الأسماء في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأسواق أخرى، واستخدمت "آبل" شركات محاماة محلية لتسجيل العلامات التجارية، مثل "سمبسون جريرسون" في نيوزيلندا، وهي نفس الشركة التي استخدمتها "آبل" لتقديم اسم "آبل سيلز" هناك.

وظهرت تقارير في أوائل عام 2021 تفيد بأن شركة آبل كانت تطور سماعة رأس بتقنية الواقع المختلط مع 12 كاميرا لتتبع حركات اليد والعين.

كان السعر المحتمل لهذا الجهاز هو 3000 دولار أميركي ويطلق عليه داخليًا اسم "N301".

وستستخدم الشركة رقائق M1 الخاصة بها لتشغيل الجهاز، وفقا لما أفادت به المعلومات في فبراير 2021.

ومن المتوقع إطلاق نظارات AR الذكية التي أعلنت عنها الشركة في غضون بضع سنوات.