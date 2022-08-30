العالم اليوم - هل تدخل روسيا المسيّرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:16 صباحاً - كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن روسيا باتت تمتلك الآن طائرات بدون طيار إيرانية "درونز"، من المرجح أن يتم إدخالها في المعارك بأوكرانيا.

ووفق المسؤولين فإن موسكو تسلمت الطائرات المسيّرة من مطار إيراني، في وقت سابق من الشهر الجاري، ونقلت لروسيا منتصف أغسطس.

ولا يزال الروس يتدربون على هذه الطائرات في إيران بحسب المسؤولين الذي أشاروا إلى اعتقادهم بأن موسكو تعتزم استيراد المئات منها لاستخدامها في شن هجمات داخل أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون، أن تقدير الولايات المتحدة هو تسلم روسيا طائرات مسيّرة من طراز "مهاجر 6" وسلسلة "شاهد" خلال عدة أيام من هذا الشهر، وهما نوعان قادران على حمل ذخائر دقيقة التوجيه ويمكن استخدامها للمراقبة.

هل ستؤثر "الدرونز" الإيرانية على الحرب في أوكرانيا؟

- قد يكون لإدخال الطائرات بدون طيار الإيرانية، والتي يمكن استخدامها أيضا في المراقبة، تأثير كبير على المعارك، إلا أنها قد تستخدم في تخفيف تأثير أنظمة الصواريخ "هيمارس" التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا.

- ومع ذلك، يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أنه عند اختبار الطائرات بدون طيار التي اشترتها روسيا من إيران، فإن العديد منها قد واجهت العديد من الإخفاقات، ولذلك ليس من الواضح مدى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للروس عند نشرها.

- حذرت الإدارة الأميركية في يوليو الماضي، من أن روسيا تتطلع إلى شراء الطائرات بدون طيار وسط نقص حاد في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعاقت جهود الإنتاج الجديدة.

- كشفت صور الأقمار الصناعية في ذلك الشهر أن وفدا روسيا زار مطار "كاشان" في إيران مرتين، على الأقل، منذ يونيو لفحص طائرات بدون طيار.

التعاون الروسي- الإيراني في مجال "الدرونز"

تزايد تحول روسيا إلى إيران كشريك ومورد رئيسي للأسلحة أمام العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا.

دقّ البيت الأبيض لأول مرة ناقوس الخطر علنا الشهر الماضي، محذرا من أن طهران تعتزم تزويد موسكو بمئات الطائرات المسيرة.

بعد أيام زعم البيت الأبيض أن مسؤولين روس زاروا إيران مرتين لترتيب عملية نقل الطائرات.

في حديثه الشهر الماضي صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن طهران "تتعاون بأشكال مختلفة مع موسكو، ويتضمن ذلك قطاع الدفاع"، إلا أنه استطرد قائلا "لكننا لن نساعد أيا من الطرفين المتورطين في هذه الحرب (حرب أوكرانيا) لأننا نعتقد أن الحرب يجب أن تتوقف".

هل تعاني روسيا نقصا في المسيّرات؟