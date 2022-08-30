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عمر شويل - جدة كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين تسجيل دخول جديد برقم الهوية 1444، وتلك الرخصة تكون عبارة عن وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة وذلك بحسب اتباع مجموعة من قواعد والشروط المحددة التي تكون لدى حامل الرخصة لمزاولة مهنة التعليم في فترة زمنية معينة وفي مستويات محددة. التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة باختبار الرخصة المهنية للمعلمين تسجيل دخول جديد برقم الهوية 1444 من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية تقوم بالدخول على رابط نظام الترخيص المهني.

ثم تقوم بالنقر على زر الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

فتصلك رسالة نصية بها رمز تقوم بكتابته أيضًا.

بعد ذلك تقوم بالنقر على زر الاختبارات، ومن ثم النقر على التسجيل.

ثم تقوم باختيار الاختبار الخاص بمجالك.

وبعد ذلك تقوم بتحديد المدينة والتاريخ المحدد و رقم الهوية وغيرها من بيانات لازمة لاستكمال عملية التسجيل للاختبار.

كما أنك سوف تتلقى رسالة نصية قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة تفيد بتحديد رقم المقعد. مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 تبدأ مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 على ترتيب محدد ويكون كما يلي: في البداية تحديد الاختبار التربوي بتاريخ 11 من شهر نوفمبر 2022 م، وأيضًا يوم 14 من نوفمبر 2022 م.

كما يكون الاختبار التخصصي بتاريخ 11 من شهر يناير 2023 م.

ويوم 25 يناير 2023 م. شروط الحصول على الرخصة المهنية 1444 يوجد مجموعة من الشروط اللازمة والمحددة التي يتم من خلالها الحصول على اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444. ومن أهم تلك الشروط اللازمة من أجل استخراج رخصة المعلمين كما يلي: لابد أن يكون المعلم قد حصل على مؤهل دراسي يتناسب على حسب الشروط والجهات المختصة.

بالإضافة إلى أهمية أن تكون لديه كل سنوات الخبرة اللازمة للحصول على كل مستوى من مستويات الرخصة المهنية بحسب ما يكون محدد في اللائحة.

كذلك توفر لكم اختيارات مهنية سارية الصلاحية ومنها الاختبار التربوي العام والاختبار التخصص.

أيضًا يقدم لكم تحقيق الدرجة المطلوبة على حسب كل مستوى. إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تسجيل الاخَتبار المهني للمعلمين تسجيل دخول جديد برقم الهوية 1444، وقد ذكرنا لكم أهم الخطوات اللازمة للتسجيل، مع ذكر مواعيد التسجيل للاختبار وشروط الحصول على الرٌخصة المَهنية.

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