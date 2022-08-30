مقتل شاب فى حادث طعن بـ لندن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "بى بى سى"، تم فتح تحقيق فى جريمة قتل بعد طعن الرجل فى لادبروك جروف، تحت جسر ويستواى، فى حوالى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

وقالت الشرطة البريطانية إن الضباط انتشلوا الضحية وسط حشود كبيرة وقدموا الإسعافات الأولية لحين وصول المسعفين، وتم نقله إلى مستشفى غرب لندن حيث أعلنت وفاته لاحقًا.

وأضافت الشرطة فى بيان "تم إبلاغ أقاربه وهم يتلقون الدعم من ضباط متخصصين".

وقالت الدكتورة أليسون حيدرى، قائد شرطة لندن: "كانت الأجواء على مدى اليومين الماضيين إيجابية إلى حد كبير ولطيفة كما ينبغى أن يكون الكرنفال.

وأضافت "للأسف شهدنا مساء يوم الاثنين عددا من حوادث العنف وفقد رجلًا عمره 21 عاما حياته".. قلوبنا مع عائلته وهم يتأقلمون مع خسارتهم الفادحة".

وأوضحت أن المحققين فى جرائم القتل سيتابعون كل خط تحقيق ممكن لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

وتابعت: "كان هناك مئات الأشخاص فى المنطقة المجاورة مباشرة عندما وقع هذا الحادث".

وأردفت: "أود أن أحث أى شخص رأى أى شيء، ولديه لقطات فيديو أو لديه أى معلومات أخرى يمكن أن تساعد الضباط، على التقدم".

وقالت شرطة العاصمة "يأتى ذلك فى أعقاب عدد من حوادث العنف وعمليات الطعن الخطيرة".

وعاد الناس إلى شوارع غرب لندن لحضور كرنفال نوتنج هيل الأول منذ عام 2019.

كان من المتوقع أن يحضر الملايين الحدث الذى يستمر يومين فى غرب لندن، والذى توقف لمدة عامين بسبب وباء جائحة كورونا.