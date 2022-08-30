نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر قطار الحرمين وطريقة الحجز Haramain High Speed Railway ticket عبر sar.hhr.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر قطار الحرمين واحدة من الأشياء التي يبحث عنها العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية؛ إذ إن قطار الحرمين من أهم المشاريع الحديثة داخل السعودية فمن خلاله يتم الربط بين مكة والمدينة المنورة، لذلك قررنا من خلال سطور المقال القادمة أن نوفر لكم كل ما يخص أسعار القطار، وعليكم متابعتنا حتى النهاية.

أسعار تذاكر قطار الحرمين

هناك اختلافات ما بين أسعار التذاكر من حيث الدرجة؛ لذلك نعرض عليكم كل ما يخص الأسعار فيما يلي:

القطار المتجه من محطة السليمانية بجدة متجهًا إلى مكة المكرمة سعر التذكرة الواحدة 42 ريال بعد التخفيض.

القطار المتجه من السليمانية حتى المدينة المنورة بسعر 100 ريال.

القطار المتجه من مطار الملك عبدالعزيز الدولي حتى مكة المكرمة بسعر 43 ريال، ومن نفس المطار حتى المدينة المنورة بسعر 99 ريال.

جاء تخفيض سعر التذكرة بعد مطالبات عديدة من الشعب السعودي.

عدد القطارات في هذا المشروع بلغت 35 قطار، ليكون القطر الواحد به 13 عربة.

قطار الحرمين يحتوي على 417 مقعد.

طريقة حجز قطار الحرمين 2023

بإمكانك حجز التذكرة الخاصة بك في قطار الحرمين بعدة طرق فمن الممكن التوجه إلى محطات القطار الأقرب لك، أو من خلال محلات بيع التذاكر كما يمكنك الحجز أون لاين، وهذه أسهل طريقة وذلك كما يلي:

قطار الحرمين قم بالولوج إلى الصفحة الإلكترونية.

اذهب على كلمة حجز تذكرة.

عليك باختيار المكان المتجه إليه والمكان الخارج منه.

اكتب الميعاد الذي تود الوصول فيه، وميعاد وصولك المحطة.

اكتب كافة البيانات المتعلقة بالمسافر.

انقر على زر أوافق على الشروط.

اضغط على الطريقة التي تناسبك في الدفع.

أنت الآن أوشكت على الانتهاء من الحجز فعليك كتابة رقم هاتفك حتى يتم ارسال رقم المقعد الخاص بك عليه.

كما سيتم إرسال كافة تفاصيل المقعد من خلال البريد الإلكتروني.

في نهاية مقال أسعار تذاكر قطار الحرمين فقد عرضنا لكم أهم أسعار التذاكر الخاصة بمشروع قطار الحرمين، كما قدمنا لكم بعض الطرق التي يمكنك الحجز وشراء التذاكر منها، وعرضنا عليكم خطوات الحجز أون لاين من خلال الموقع الرسمي الذي ذكرنا لكم الرابط الخاص به.