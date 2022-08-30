نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى الدعم السكني وشروط الحصول عليه.. موعد صرف دعم وزارة الاسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الكثير من المواطنين في المملكة يتساءلون متى الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان من أجل الحصول على مأمن لهم وتوفير حياة كريمة، والإجابة سوف تجدها في هذا المقال اليوم، حيث قامت المملكة بتقديم إعانات سكنية ممتازة لكل من لا يمتلكون مأوى لهم ولأولادهم، ولكن هناك أيضاً مجموعة من الشروط التي عليك أن تتعرف عليها بخصوص الدعم السكني المقدم من المملكة.

متى الدعم السكني

الآن تستطيع وبكل سهولة أن تحصل على بيت آمن لك ولأسرتك من خلال مبادرة الدعم السكني التي قدمتها المملكة العربية السعودية لكل الأسر الفقيرة والمحتاجة والذين ليس لديهم مأوى يحميهم، وبالنسبة لميعاد الدعم السكني فكان في شهر يونيو السابق حيث تم تأجيل الموعد لأسبوع آخر بسبب حدوث مشاكل تقنية وتعطل في المصارف البنكية، وكان الموعد النهائي في يوم ٢٦ يونيو السابق، ولكن يمكنك معرفة هل يمكنك الحصول عليه في وقتنا الحالي أم فات الأوان.

شروط الحصول على الدعم السكني

عندما وضعت المملكة مبادرة الدعم السكني للمواطنين عملت على وضع مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها حتى يتم قبولك في الدعم، وهذه الشروط تكون:

أن يكون الرجل المتقدم للدعم سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط المرأة الغير سعودية ولكن متزوجة من رجل سعودي ولديها أطفال.

لا يقل سن المتقدم للدعم السكني عن ٢٥ سنة.

إذا كان رب الأسرة قد توفاه الله ويريدون الحصول على الدعم السكني فيجب أن يقيم أفراد الأسرة جميعاً في منزل واحد.

إذا كنت مقدم على الدعم السكني فيجب أن تكون مالك لأي منزل مسجل باسمك في خلال آخر ٥ سنوات.

إذا كانت المتقدمة للدعم مطلقة فيجب أن يكون مر على فترة طلاقها عامين.

الدعم السكني يتم توفيره مرة واحدة فقط للأسرة، ولكن يجب أن يتوافر بها كافة الشروط التي ذكرناها.

موعد صرف الدعم السكني

م الراتب لشهر الموافق شهر يوم الصرف تاريخ الصرف هجري تاريخ الصرف ميلادي 1 صفر سبتمبر الأحد 29-02-1444 2022-09-25 2 ربيع الأول أكتوبر الإثنين 28-03-1444 2022-10-24 3 ربيع الثاني نوفمبر الخميس 30-04-1444 2022-11-24

وبذلك نكون استطعنا الإجابة على سؤالك وهو متى الدعم السكني كما عرضنا لك كل الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبولك به، وإذا توافرت لديك كافة الشروط أسرع في التقديم لكي تحصل على منزل آمن لك ولأسرتك.