نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 واحد من الموضوعات التي تشغل بال العديد من الأفراد في وقتنا الحالي وذلك بعد الإعلان عن بدء التسجيل في الاختبارات من قِبل هيئة تقويم التعليم والتدريب ورابط التسجيل في الاختبار واحد من أهم الموضوعات البحثية عبر محرك البحث جوجل في الوقت الحالي.

ونظرًا للأهمية الكبرى لهذا الأمر سوف نوضح لكم بالتفصيل عبر السطور التالية رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وكذلك خطوات التسجيل بالتفصيل وكافة المعلومات التي ترغب في التعرف عليها سوف تجدها عبر الفقرات التالية.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 واحد من أهم الشروط من أجل الحصول على رخصة لمزاولة مهنة التعليم وينقسم الاختبار إلى قسمين اختبار تربوي عام واختبار تخصصي وسوف نوضح كل من القسمين بالتفصيل:

الاختبار التربوي العام : يجب أن يقوم كل المعلمين بالمشاركة في ويهدف هذا الاختبار إلى معرفة مدى تحقق المعايير التربوية لمن يرغب في الالتحاق بواحدة من المهن التعليمية.

: يجب أن يقوم كل المعلمين بالمشاركة في ويهدف هذا الاختبار إلى معرفة مدى تحقق المعايير التربوية لمن يرغب في الالتحاق بواحدة من المهن التعليمية. الاختبار التخصصي: يهدف هذا الاختبار مدى تحقق المعايير الربوية في القسم الخاص بكل معلم حيث يوجد 38 تخصص في هيئة المعلمين وهذا الاختبار يقيس مدى الكفاءة في كل تخصص.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 والذي يتيح لكل الراغبين في اجتياز الاختبار الفرصة من أجل الاشتراك في الاختبار عن طريق الدخول إلى رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية وتسجيل كافة البيانات المطلوبة وتستطيع التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أيضًا من خلال الاتصال على رقم الهيئة 920033555.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وفقًا لما وضحته هيئة تقويم التعليم والتدريب كالتالي: