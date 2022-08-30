أعلنت تقويم التعليم والتدريب تفاصيل 4 خدمات جديدة لدعم الرحلة التعليمية

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عمر شويل - جدة مع بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في السعودية، أنها ستقدّم عدداً من الخدمات بالاعلان عن عدد من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات وتقديم 4 خدمات لدعمهم، ليتميز مستقبلهم العلمي والمهني بإعداد مواطن منافس عالمياً.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تفاصيل 4 خدمات جديدة لدعم الرحلة التعليمية

ويعد برنامج “منافس” من ضمن الخدمات المقدمة لتقييم وتحسين التحصيل العلمي لطلاب وطالبات المدارس بالإضافة إلى مؤشر «التدريب» لمعرفة أكثر على مستوى مدرسة الأبناء مقارنة بغيرها من المدارس. واضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن من ضمن الخدمات “اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين” التي تساعد علي دعم الموهبين بالإضافة إلى “تقويم المدارس واعتمادها” لضمان تحسين جودة وأداء المدارس.

نبذه مختصرة عن هيئه تقويم التعليم والتدريب

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه. وفي يوم 7 مايو 2016 إصدار مرسوم ملكي يقضي بتعديل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في «وزارة التعليم»، و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، وتدمج معها كل من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، و«المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و«مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني»، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.

برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب

أولا: برنامج منافس وذلك لتقييم وتحسين التحصيل العلمي لطلاب وطالبات المدارس.

ثانيا: مؤشر ترتيب للتعريف أكثر عن مستوى مدرسة أولادك مقارنةً بغيرها من المدارس.

ثالثا: اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين للمساعدة على تحديد الموهوبين ودعمهم.

رابعا: تقويم المدارس واعتمادها لضمان وتحسين جودة وأداء المدارس.

خدمات هيئة تقويم التعليم والتدريب الجديدة