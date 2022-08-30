نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 Minha anem dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخرًا وجدنا أن موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 Minha anem dz يتصدر محركات البحث داخل الجزائر، نظرًا لما تسعى إليه الحكومة الجزائرية بتوفير فرص عمل ومساعدات مالية لفئة الشباب العاطلين عن العمل، وذلك بهدف القضاء تمامًا على مشكلة البطالة داخل الجزائر.

موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 Minha anem dz

إليكم طريقة التسجيل المثالية للدخول إلى منصة منحة البطالة بالجزائر بالصورة الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال بيانات الشخصية التي ستطلب منه بالموقع بشكل صحيح.

ثم يقوم بإرفاق كافة الأوراق التي تطلب منه عبر الموقع.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة تأكيد، وذلك بهدف التأكد من صحة البيانات والأوراق المدخلة عبر الموقع.

ثم تأتي خطوة الدخول على أيقونة إرسال

وبعد مرور حوالي أسبوعين، فسوف يتم الحصول على رد بخصوص الموافقة على طلب التسجيل أو رفضه من الأساس.

شروط استحقاق الدعم المقدم من منصة منحة

هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم لطلب تسجيل الدخول إلى منصة منحة والتي على أساسها يتم قبول الطلب أو رفضه، وإليكم أبرز تلك الشروط بالشكل الآتي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن من أصل جزائري وليس لديه أي جنسية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك يشترط إقامته الدائمة داخل الجزائر، فهذه الخدمة مقدمة لفئة المواطنين المقيمين داخل الجزائر فقط.

أيضا لابد أن يصل الحد الأنى لعمر المتقدم إلى حوالي 19 عام.

بينما يقدر الحد الأقصى لعمر المتقدم إلى حوالي 40 سنة.

كما انه من الضروري ألا يكون المتقدم تابع لمؤسسة التكوين المهني أو مؤسسة التعليم العالي.

أيضا يشترط أيضًا ألا يكون قد استفاد من قبل من الأجهزة العمومية لدعم توسيع النشاطات.

كما يجب ألا يتوافر لديه أي دخل، وذلك بالإضافة إلى توضيحه لحالته تجاه الخدمة الوطنية.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 Minha anem dz، ومن الملاحظ أن وضع الشروط خاصة بقبول التسجيل في المنحة يهدف إلى تقديم الدعم المادي وفرص العمل للفئة الأكثر احتياجًا لذلك.