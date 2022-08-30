العالم اليوم - سيرينا تؤجل اعتزالها بفوزها في أول أدوار أميركا المفتوحة

انتم الان تتابعون خبر سيرينا تؤجل اعتزالها بفوزها في أول أدوار أميركا المفتوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:19 صباحاً - أشارت سيرينا وليامز إلى أنها ليست مستعدة تماما للاعتزال بعد تأهلها إلى الدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزها 6-3 و6-3 على دانكا كوفينيتش القادمة من الجبل الأسود.

وسيكون هذا الانتصار، على كوفينيتش المصنفة 80 والثاني للاعبة الأميركية هذا العام، بمثابة دفعة ثقة لسيرينا لكن طريقها إلى تحقيق لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للفوز في بطولات الفردي للسيدات أصبح الآن صعبا.

وستلتقي سيرينا في الدور الثاني مع الإستونية المصنفة الثانية أنيت كونتافيت التي تغلبت على جاكلين كريستيان 6-3 و6-صفر.