نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة التاسعة تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الحساب الإلكتروني الرسمي لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بالإجابة عن متى صرف الضمان الاجتماعي المطور ؟ . حيث يتطلع العديد من المواطنين السعوديين من الأسر الأكثر احتياجاً ومستحقي الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي المطور إلي موعد صرف المعاش الضماني وإيداع المستحقات المالية في حساباتهم البنكية. فقد تم الإعلان في وقت لاحق عن وجود زيادة في معاش الضمان الاجتماعي المطور ، وهذا الأمر الذي جعل المواطنين من مستحقي الدعم منتظرين هذه الزيادة المالية في المعاش الذي يعينهم علي أعباء الحياة. وفيما يلي سيتم الإجابة عن” متى صرف الضمان الاجتماعي المطور ؟ ” للدفعة التاسعة لهذا العام خلال السطور القليلة القادمة.

متى صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة التاسعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أن موعد صرف معاش الضمان المطور هو يوم الخميس الموافق 1/9/2022. وأضحت أنه سيتم إيداع الراتب الشهري المستحق في الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء من مستحقي الحصول علي الدعم. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد نوهت في وقت سابق إلي أنه تم الإعلان عن نتيجة أهلية الحصول علي الضمان الاجتماعية المطور عن هذا الشهر. الأمر الذي دفع المواطنين القائمين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور التزاحم علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الحماية الاجتماعية للوصول غلي برنامج الضمان الاجتماعي والاستفسار إلكترونياً عن نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور.

متي أخر موعد للتسجيل في الضمانِ الاجتماعيِ المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت لاحق عن تمديد فترة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتي شهر أكتوبر 2022 القادم وذلك من إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول علي معاشات الضمان الاجتماعي من الأسر الكثر احتياجاً. كما أنه تم تعديل طريقة احتساب المعاش المستحق بالبرنامج ليكون علي أساس مجموع دخل الأسرة بالكامل حتي تتمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي المكور من زيادة الشريحة المستفيدة من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.

وبهذا نكون قد قمنا بالإجابة عن السؤال متى صرف الضمان الاجتماعي المطور ؟ ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية للأسر الفقير والأكثر احتياجاً بالمملكة لمساعدتهم علي تحمل أعباء الحياة داعين من المولي عز وجل أن يفك كرب الجميع.