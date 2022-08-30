نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سداد المديونية بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع الآن العملاء من سداد جميع المديونيات الخاصة به لدى أى بنوك آخرى وذلك من خلال برنامج سداد المديونية والذى تم تصميم خصيصاً للعملاء بمزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة واحدى أهم تلك المزايا أن تمويل سداد المديونية متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل هذا التمويل.

تمويل سداد المديونية بدون كفيل من بنك البلاد بالسعودية

بنك البلاد بالسعودية هو من أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يوفر منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً ذات مزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة فاليوم نتحدث عن تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد والذى يتميز بالآتي

يتميز تمويل سداد المديونية من البلاد بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يستطيع أيضاً جميع عملاء البنوك من طلب تمويل سداد المديونية من البلاد.

يتمكن أيضاً العميل من الحصول على تمويل شخصي إضافي في حالة طلب تمويل سداد المديونية.

2 مليون ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ تمويل سداد المديونية من بنك البلاد.

إحدى أهم المزايا أيضاً أن قرض سداد المديونية لا يحتاج إلى كفيل.

يستطيع أيضاً العميل من تأجيل السداد في بداية التقديم.

60 شهر هو الحد الأقصى لفترة سداد تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد.

تتم أيضاً جميع إجراءات طلب والحصول على التمويل بصورة فورية.

شروط التقديم لطلب تمويل سداد المديونية من البلاد

عند التقديم لطلب قرض سداد المديونية لدى بنك البلاد فهناك عدد من الشروط الواجب توافرها وهي كما يلي

لابد في البداية أن يكون لدى المتقدم حساب جاري لدى بنك البلاد.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم قام بتحويل راتبه الشهري أدى بنك البلاد بالسعودية.

خطوات طلب تمويل سداد المديونية من بنك البلاد

يستطيع العميل المتقدم بطلب تمويل سداد المديونية من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الرابط الرسمي لبنك البلاد ومن ثم الدخول على رابط تمويل سداد المديونية وطلب التمويل.