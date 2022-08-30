بايدن يخطط لمطالبة الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة لـ تايوان

جدة - نرمين السيد - تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، مطالبة الكونجرس الأمريكى بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لـ تايوان، بما فى ذلك 60 صاروخًا مضادًا للسفن و 100 صاروخ جو-جو، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر، وسط توترات متصاعدة مع الصين.





أجرت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطى بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى هذا الشهر، ولم تستبعد بكين استخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، رفضت الصين يوم الاثنين شكاوى من تايوان بشأن المضايقات المتكررة من قبل الطائرات الصينية بدون طيار بالقرب من الجزر التى تسيطر عليها تايوان ووصفتها بأنها ليست شيئًا "يثير ضجة"، مما دفع تايبيه إلى تصنيف بكين على أنهم "لصوص".

أكدت إدارة الرئيس جو بايدن والمشرعون الأمريكيون دعمهم المستمر للحكومة فى تايوان، وهناك بنود قيد الموافقة للبلاد يمكن الإعلان عنها فى الأسابيع أو الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت "رويترز" الأسبوع الماضى.

وسيَنصَبُّ التركيز على الحفاظ على الأنظمة العسكرية الحالية فى تايوان والوفاء بالأوامر الحالية - بدلاً من تقديم قدرات جديدة من المرجح أن تؤجج التوترات الساخنة بالفعل مع الصين، وفقًا لثلاثة مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على تقرير بوليتيكو.