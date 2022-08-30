العالم اليوم - مخزون النفط الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:17 صباحاً - أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.

بحسب البيانات، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي انخفض إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1984 .

والكمية التي تم سحبها الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ هي الأصغر منذ نهاية أبريل.