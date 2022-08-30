نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في سكنى للأرامل والمطلقات sakani في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سكنى للأرامل والمطلقات, برنامج سكنى هو برنامج مقدم من وزارة الإسكان السعودي بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية وتم بدا العمل به عام 2017 حيث أتاحت 280 منتج سكنى و 120 وحدة سكنية جاهزة للإسكان و75 ألف قطعة ارض سكنية بالإضافة إلى 300 ألف منتج سكنى في جميع أنحاء المملكة لذلك يعتبر البرنامج السكنى من اهم البرامج التنموية التي تم أنشاءها في السعودية لقيامها بتوفير الدعم السكنى لكافة طبقات المجتمع السعودي, وسوف نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج السكنى في هذا المقال.
شروط التسجيل في برنامج سكنى للأرامل والمطلقات
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل الحصول على الدعم السكنى, واهم هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم 25 عاما ولا يقل عن ذلك.
- أن تكون الأسرة مكونة من زوج وزوجة أو زوج وزوجة وولد أو اكثر من ذلك ويتم ذلك في حالة وفاه الوالدين والأخوة في حالة وفاة الأب والأم غير سعودية.
- عدم امتلاك المتقدم لمسكن سابقا عن طريق برنامج سكنى خاص أو حكومي.
- عدم استفادة المتقدم من طلبات الإسكان سابقا.
- يجب أن يقدم الطلب عن طريق الزوج أو الأب أو المرأة التي ترعى أبناءها مثل الأرملة أو المطلقة أو الأبناء المتوفى والدهم.
- أن يكون مر على المطلقة التي ترغب بالحصول على الدعم سنتان.
خطوات التسجيل في سكنى للأرامل والمطلقات والمحتاجين للدعم
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب على المتقدم اتباعها من اجل التسجيل في برنامج سكنى للأرامل والمطلقات والمحتاجين للدعم وهى:
- الولوج إلى منصة سكنى.
- نقوم بالضغط على “التسجيل في سكنى”.
- أدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- الضغط على أيقونة “الموافقة على الشروط والأحكام” ثم الضغط على “أنا لست روبوت”.
- ثم يجب الضغط إلى استلام كلمة سر مؤقتة عن طريق رسالة نصية.
- انتظار استلام رسالة عن طريق منصة ابشر.
- بعد ذلك يقوم البرنامج بعمل دراسة للطلب المقدم.
- انتظار رسالة تأكيد لإتمام عملية التسجيل.
- أدخال البيانات المطلوبة وهى البريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور ورمز التفعيل الذي وصل على هاتفك.
- الضغط على “تسجيل” ثم الضغط على أيقونة “التقديم”.
- الموافقة على الشروط والأحكام الذي سوف تظهر لك.
- سيتم دراسة استحقاقية حصولك على الدعم السكنى.
- نقوم باستكمال بيانات التسجيل والإجابة علي الأسئلة التي ستظهر لك عن طريق البرنامَج.
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