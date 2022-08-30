طريقة التسجيل في سكنى للأرامل والمطلقات sakani

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سكنى للأرامل والمطلقات, برنامج سكنى هو برنامج مقدم من وزارة الإسكان السعودي بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية وتم بدا العمل به عام 2017 حيث أتاحت 280 منتج سكنى و 120 وحدة سكنية جاهزة للإسكان و75 ألف قطعة ارض سكنية بالإضافة إلى 300 ألف منتج سكنى في جميع أنحاء المملكة لذلك يعتبر البرنامج السكنى من اهم البرامج التنموية التي تم أنشاءها في السعودية لقيامها بتوفير الدعم السكنى لكافة طبقات المجتمع السعودي, وسوف نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج السكنى في هذا المقال.

شروط التسجيل في برنامج سكنى للأرامل والمطلقات

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل الحصول على الدعم السكنى, واهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون عمر المتقدم 25 عاما ولا يقل عن ذلك. أن تكون الأسرة مكونة من زوج وزوجة أو زوج وزوجة وولد أو اكثر من ذلك ويتم ذلك في حالة وفاه الوالدين والأخوة في حالة وفاة الأب والأم غير سعودية. عدم امتلاك المتقدم لمسكن سابقا عن طريق برنامج سكنى خاص أو حكومي. عدم استفادة المتقدم من طلبات الإسكان سابقا. يجب أن يقدم الطلب عن طريق الزوج أو الأب أو المرأة التي ترعى أبناءها مثل الأرملة أو المطلقة أو الأبناء المتوفى والدهم. أن يكون مر على المطلقة التي ترغب بالحصول على الدعم سنتان.

خطوات التسجيل في سكنى للأرامل والمطلقات والمحتاجين للدعم

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب على المتقدم اتباعها من اجل التسجيل في برنامج سكنى للأرامل والمطلقات والمحتاجين للدعم وهى: