نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية للعاطلين بالشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتقديم قرض العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية للعاطلين عن العمل وتقدمه أيضا للأسر المنتجة ولربات البيوت الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض التمويلي، لمساعدتهم على توفير ظروف معيشة أفضل لهم ولجميع أسرهم. مزايا الحصول على قرض العمل الحر يعمل على الحصول على قرض تمويلي تصل قيمته 120000 ريال سعودي.

تمتد مدة القرض التمويلي إلى أربعون شهر.

يتم تسديد القرض التمويلي على هيئة أقساط شهرية.

لا تزيد الرسوم الإدارية للقرض التمويلي عن مبلغ 4000 ريال سعودي.

يتم إعفاء المواطنين من باقي أقساط ومديونية القرض التمويلي في حالة العجز الكلي أو في حالة الوفاة.

يعمل بنك التنمية الإجتماعية على تغطية القرض التمويلي عن طريق بوليصة تأمين ضد العجز الكلي أو الوفاة. شروط قرض العمل الحر للعاطلين هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على قرض العمل الحر وهي كالتالي: يجب ألا يقل عمر الشخص الراغب في الحصول على التمويل عن 18 عام ولا يزيد العمر عن 65 عام.

لابد من سلامة السجل الإئتماني للمستفيد من القرض التمويلي للعمل الحر.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد من القرض الحر عن عشرين ألف ريال سعودي.

يجب على المتقدم للحصول على القرض أن يقدم مستند وثيقة العمل الحر لكي يتم الموافقة على قرض العمل الحر.

يجب الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال برنامج العمل الحر النفاذ الوطني إلكترونيا.

لابد من وجود رخصة تثبت الحاجة إلى الحصول على القرض التمويلي. المستندات المطلوبة للحصول على بنك العمل الحر للمواطنين يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب أن يقدم من يرغب في الحصول على التمويل عنوان وطني خاص به.

لابد من تقديم رقم الأيبان أو الحساب البنكي للراغب في الحصول على التمويل.

لابد من وجود رقم جوال مسجل على منصة أبشر الإلكترونية.

يشترط توفير شهادة العمل الحر لتمويل الخدمات التخصصية. خطوات الحصول على قرض العمل الحر يجب أن يقوم المواطن بالدخول على بوابة العمل الحر.

يجب أن تتحقق من وجود النشاط لخاص بك.

يقوم المواطن بالضغط على أصدر وثيقتك.

ثم يقوم المواطن بإنشاء حساب شخصي له.

لابد من توثيق حساب المواطن من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

يجب رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.

بعد ذلك يقوم المواطن بإصدار وثيقة العمل الحر.

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