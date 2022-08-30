نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة بسعر رخيصة أبتدا من 10 ألف ريال بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية إزدهار كبير وذلك من خلال الإقبال الكبير على شراء السيارات المستعملة من قبل المواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين داخلها. سيارة كيا سيراتو سنة الصنع 2014 مستعملة للبيع متاح للبيع بنظام التقسيط سيارة كيا سيراتو سنة الصنع 2014 مستعملة.

السيارة كيا سيراتو متاحة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة كيا سيراتو مستعملة 10000 ريال سعودي.

كما يمكن شراء السيارة كيا سيراتو مستعملة بنظام التقسيط بدفع مقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة كيا سيراتو سجل 100000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا سيراتو أوتوماتيك.

السيارة كيا سيراتو متاحة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سيراتو البنزين.

السيارة كيا سيراتو تحتوي على مرايات كهرباء ومكيف وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها بلوتوث ومدخل يو إس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط وإنذار وقفل مركزي للأبواب ومقاعد كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سيراتو مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 594275456 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 0096694275456. للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2005 مستعملة سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة الباحة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 6000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 196000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966595081262. سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة يوجد للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الطائف.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 10000 ريال سعودي.

أتاح البائع السيارة تويوتا كامري بالتقسيط بمقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 175000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

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