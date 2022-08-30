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عمر شويل - جدة طريقة إلغاء الرقم المميز الزكاة والدخل بالمملكة السعودية من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة تعتبر عملية إلغاء الرقم المميز الزكاة والدخل تحتاج بعض الخطوات المحددة لكي تتمكن من إنهاء هذه العملية بكل سهولة خاصة بعد زيادة البحث من قبل كثير من الأشخاص حول معرفة خطوات الغاء الرقم المميز الزكاة والدخل بالمملكة السعودية، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة بجانب معرفة خطوات إلغاء السجل التجاري الزكاة والدخل وشروط شطب السجل التجاري بالخطوات المطلوبة.

طريقة إلغاء الرقم المميز الزكاة والدخل بالمملكة

يهتم الجميع بمعرفة أهم الخطوات المطلوبة لكي يتمكنوا من إلغاء الرقم المميز الزكاة والدخل بالمملكة السعودية وإليكم الخطوات كالآتي،

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد ذلك تقوم باختيار الخدمات العامة.

تقوم بتحديد تحديث أو إيقاف التسجيل ثم تقوم بالضغط على إيقاف الرقم المميز أو تقوم بتوضيح سبب إلغاء التسجيل بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات وسوف يصل إليك إشعار يوضح لك أنك قمت بإيقاف الرقم المميز.

خطوات إلغاء السجل التجاري الزكاة والدخل

يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والدخل والضغط على حساب المستخدم.

تبدأ بإضافة كلمة المرور واسم المستخدم ثم تحديد سجلات التجارية والضغط على اختيارات.

في الخطوة الثانية تقوم بتحديد السجل التجاري المطلوب والضغط على شطب ثم تقوم بتحديد سبب الإلغاء والضغط على إرسال الطلب وبعد أن يتم الموافقة على طلبك تقوم بطباعة الشهادة.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك كلمة طباعة تقوم بالضغط عليها لكي تتمكن من طباعة الشهادة بشكل صحيح حتى تتمكن من إثبات إلغاء السجل التجاري والزكاة والدخل بشكل صحيح.

شروط شطب السجل التجاري

يوجد بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها لكي تتمكن من شطب السجل التجاري بشكل صحيح وتشمل الآتي،