نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي وإعداد الدروس إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي أساس إعداد الدروس للعام الدراسي الجديد 1444، هذا ما أكدت عليه وزارة التعليم إيمانًا بأهمية الإعداد المسبق للدرس قبل شرحه للطلاب، لذلك فقد سهلت على المعلمين عملية تحضير الدروس، وجعلتها آلية عن طريق منصة مدرستي، التي سيتم العمل بها جنبًا إلى جنب مع المدارس لهذا العام الجديد، وفق تصريحات وزير التعليم، الذي أكد على استمرارية مدرستي، وأنها أصبحت كيان أساسي في التعليم لا غنى عنه، وأشاد بالدور الهام الذي لعبته خلال الأزمة العالمية.

التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي

دعت وزارة التعليم جميع الإدارات التعليمية في مختلف مدن ومحافظات المملكة إلى تفعيل التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي، لإعداد الدروس مسبقًا قبل الشرح، فبعد أن كانت عملية الإعداد ورقية، يعدها المعلم عن طريق الكتابة في دفتر التحضير، أصبحت آلية في منصة مدرستي، وقد شددت على مُديرين المدارس والمشرفين بضرورة تعميم استخدام الإعداد الإلِكتروني للدروس، وتمكين المعلمين والمعلمات من التطبيق، وذلك دعما للتطور الرقمي الذي تنتهجه المملكة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.

إعداد الدروس في منصة مدرستي

بعد اعتماد وزارة التعليم التحضير الإلكتروني للدروس في منصة مدرستي يستطيع المعلمين إعداد الدرس بالطريقة الآتية:

في البداية افتح رابط منصة مدرستي. تسجيل دخول مدرستي بحساب المعلم. اختر الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية. حدد الحصة التي ترغب في التحضير الإلكتروني لها. حدد المسار والفصل الدراسي. انتقل إلى مرحلة إضافة الإثراء بكل تفاصيله. اضغط على خِيار حفظ.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

مع عودة الدراسة يجب على الطالب والمعلم استعادة الحساب في منصة مدرستي وتسجيل الدخول، كما في الخطوات الآتية:

افتح رابط منصة مدرستي. اضغط على تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على تسجيل الدخول. في حالة نسيان كلمة المرور اضغط على عبارة (نسيت كلمة المرور). اكتب البيانات المطلوبة، ثم عين كلمة جديدة للمرور.

شددت وزارة التعليم على ضرورة تمكين المعلمين من التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي، وإعداد الدروس بشكل مسبق؛ وذلك نظرًا لأهمية الإعداد المسبق الذي يزيد من حضور المعلم، والإلمام بكافة جوانب المحتوى موضوع الدرس، ليس هذا فحسب، بل إنه يجعل المعلم قادر على شرح الدرس من كافة جوانبه، ما يترتب عليه استيعاب الطلاب للدرس من كافة جوانبه، وعلى هذا تتحقق الأهداف التعليمية المرجوة.