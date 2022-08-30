نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب.. آخر فرصة للتسجيل وطريقة الاستعلام عن النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بكلية أقرب في الموقع الجغرافي من الكلية التي قد حددها التنسيق إليهم متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب للحصول على بطاقة الترشيح بشكل نهائي لكي يستطيعوا تحضير كافة الأوراق المطلوبة للتقديم والالتحاق بالجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد وسوف نوضح الموعد في السطور القادمة.

متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب

تم فتح باب طلب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية قريبة في الموقع الجغرافي بداية من 27 أغسطس 2022 حتى 31 أغسطس 2022 وهذه الفترة يستطيع فيها الطالب التقدم إلى معامل الحاسب الآلي الموجودة في إحدى الجامعات من الساعة التاسعة صباحًا لتقديم طلب التحويل وذلك من خلال التنسيق الإلكتروني، وقد أعلنت مصادر موثوقة في وزارة التعليم العالي بأن نتيجة التحويل سوف تظهر بعد مرور 72 ساعة بعد إغلاق باب التقديم للتحويل، وينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور نتيجة التحويل على أحر من الجمر للحصول على بطاقة الترشيح المعدلة للتمكن من التقديم.

رابط تقليل الاغتراب

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب سواء الكليات المناظرة والغير مناظرة وذلك بنسبة محددة لا تتعدى 10% من الطلاب وقد تم تحديد رابط محدد يتم التحويل من خلاله وذلك عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول على برنامج تقليل الاغتراب.

وبعد الدخول على هذا الرابط يتم متابعة خطوات محددة حتى يتم تأكيد طلب التحويل

وهذه المدة التي يتم التحويل فيها سوف تنتهي مع انتهاء شهر أغسطس لكي يستطيع الطلاب الحصول على بطاقة الترشيح الجديدة للتقديم في الكلية التي تم التحويل إليها.

شروط التسجيل في تقليل الاغتراب

يوجد بعض الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي التي لابد من اتباعها عند تقديم طلب تقليل الاغتراب ومن ضمن هذه الشروط الآتي:

في حالة التحويل المناظر لابد أن يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

أما بالنسبة للتحويل الغير مناظر لابد من الالتزام بالحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

أما بالنسبة للتحويل الغير مناظر لابد من الالتزام بالحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. طلب تقليل الاغتراب يتم من خلال التنسيق الإلكتروني وليس من خلال أي تحويلات ورقية.

يجب الإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي التي تفرضها الوزارة.

لابد من الخضوع لكافة الشروط التي تفرضها الكلية التي تريد التحويل إليها.

في نهاية مقال متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب تم التعرف على موعد ظهور النتيجة، والرابط الذي من خلاله يتم تقديم طلب التحويل، بالإضافة إلى بعض الشروط التي لابد من تحقيقها للقدرة على تقديم طلب التحويل الذي لا يمكن أن يقدم إلا مرة واحدة فقط.