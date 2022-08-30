العالم اليوم - البديل جريزمان يمنح أتليتيكو مدريد الفوز في بلنسية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:19 صباحاً - منح البديل أنطوان جريزمان الفوز لأتليتيكو مدريد في بلنسية 1-صفر ليتعافى فريق المدرب دييجو سيميوني من هزيمته غير المتوقعة على أرضه أمام فياريال قبل ثمانية أيام في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويحتل أتليتيكو المركز السادس في الترتيب برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرين ريال مدريد وريال بيتيس وفارق نقطة واحدة عن برشلونة وفياريال وأتليتيك بيلباو. وسجل جريزمان هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 66 بعد تمريرة من زميله البديل توماس ليمار. وركض ليمار من الناحية اليسرى إلى جوار خط التماس ليمرر إلى زميله الفرنسي جريزمان عند حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة ارتطمت بظهر أحد المدافعين وتسكن الشباك.

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