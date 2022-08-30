نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني كل الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي الذي بدأ يحتل الأعلى بحثاً على جوجل، حيث لاحظنا بدء البحث يزداد لمعدلات كبيرة من أجل الوصول إلى خطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء العمل على إعلانها الرسمي بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المفعل لمساعدة كل الطلاب على الوصول الى خدمات الكترونية تعليمية

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023

بدأت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على بدء الاستعداد على تحديد الحدود الادنى للقبول الموازي سواء فى كلية الهندسة او الطب او غيرها من الأقسام التي جاءت امام الطلاب، حيث انتهت مؤخراً وزارة التعليم العراقية من إعلان نتائج جميع المراحل التعليمية لتستعد وزارة التعليم العراقية والبحث العلمي العراقية على استقبال طلبات انضمام نحو 20 ألف طالب وطالبة فى شتى التخصصات التي جاءت امام الطلاب داخل الجامعات العراقية هذا العام ، على ان يصبح بامكان الطلاب بعد ان يتم الانتهاء من عمليات تقديمات القبول الموازي من اجراء الاستعلام الرسمي والمباشر عن تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ننقله ونوافيكم بها عبر الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بإمكانكم الحصول عليها بعد أن يتم الإعلان عنها على الشكل التالي:-

فى بداية الامر عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ابدء فى اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج معلنة أمامكم بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق