إضراب عمال السكك الحديدية فى هولندا يدخل يومه الرابع

جدة - نرمين السيد - وسيتسبب إضراب العمال الهولنديين فى السكك الحديدية الحكومية فى توقف عمل معظم القطارات فى هولندا. وستكون خدمات السكك الحديدية الوحيدة التى تعمل هى خطوط إقليمية تقوم بإدارتها شركات أخرى، حسبما قالت شركة السكك الحديدية اليوم الاثنين. كما ستتوقف رحلات المسافات الطويلة من وإلى ألمانيا تماما. ونفذ العاملون فى السكك الحديدية الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

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