مقتل 11 شخصا على الأقل إثر إطلاق نار على محتجين فى مدغشقر

جدة - نرمين السيد - لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم فى مدغشقر وأصيب 18 آخرون بعدما فتحت الشرطة النار على حشد من المحتجين، حسبما صرح قائد الشرطة الوطنية الجنرال أندريه راكوتوندرازاكا، اليوم الاثنين.





وأوضح راكوتوندرازاكا فى مؤتمر صحفى أن سكان حى "ايكونجو" فى جنوب شرق البلاد طالبوا بتسليمهم أربعة أشخاص يشتبه أنهم خطفوا طفلا أمهق وقتلوا والدته. وقال إن عناصر الشرطة حاولوا القيام "بكل شيء لتجنب حدوث مواجهة أو عنف" لكن المتظاهرين كانوا يحملون "أسلحة" واقتحموا الحواجز الأمنية عند مركز الشرطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد فى محاولة لتفريقهم لكنها اضطرت فى النهاية لاستخدام الذخيرة الحية. وأضاف راكوتوندرازاكا "لم نستطع القيام بأى شئ آخر غير حماية أنفسنا والثكنات". وأعرب رئيس مدغشقر أندريه راجولينا عن تعازيه فى رسالة على موقع فيسبوك وناشد المواطنين التزام الهدوء وأكد للشعب أنه سيتم إجراء تحقيق فى الواقعة.

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