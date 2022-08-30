قبل الشتاء.. كيف تستعد أوروبا لمواجهة نقص الغاز الروسى؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما قررت ألمانيا الحد من درجات حرارة أجهزة التدفئة فى المبانى العامة والمنازل، وإطفاء إنارة العديد من معالمها الأثرية ومبانيها التاريخية، كما لجأت للفحم الحجرى لمواجهة نقص الغاز الروسى.

وطالبت فنلندا المواطنين بقضاء وقت أقل فى حمامات الساونا، ودعت إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء.

ولجأت فرنسا لإعادة تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم، وأجبرت المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها، وطالبت بتقليل الإعلانات المضيئة لتوفير الطاقة.

وطالبت إيطاليا المواطنين بتقليل استخدام مكيفات الهواء، وفرضت غرامة مالية على تشغيل المكيفات عند درجة أقل من 27.

وطالبت اليونان الموظفين قبل مغادرة عملهم بإطفاء كل الأنوار والأجهزة الكهربائية، كما أطلقت برنامجا لاستبدال مكيفات الهواء والثلاجات بأجهزة أخرى اقتصادية.