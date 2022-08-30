العالم اليوم - غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى التهدئة وضبط النفس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس" و"اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع" بعد سقوط 15 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى في احتجاجات بالمنطقة الخضراء ببغداد إثر إعلان المرجع الديني مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ الأمين العام "يتابع بقلق التظاهرات التي شهدها العراق اليوم، والتي دخل خلالها المتظاهرون مبان حكومية".

وأضاف أنّ الأمين العام "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويحضّ كلّ الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتّخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع وتجنّب العنف".

ونقل البيان عن غوتيريش دعوته "كلّ الأطراف والجهات الفاعلة إلى تجاوز خلافاتهم والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل".

وقتل 15 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بجروح في المنطقة الخضراء بوسط بغداد حيث سادت حالة من الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما فرض الجيش حظر تجول عاماً.