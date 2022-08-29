عاجل.. مجلس الوزراء العراقى يعلن تعطيل الدوام الرسمى غدا

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، فى وقت سابق اليوم، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث فى المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون. ودعا رئيس الوزراء العراقى المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجول، مؤكدا أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين. ودعا رئيس الوزراء العراقى، المتظاهرين إلى عدم إرباك الوضع العام فى البلاد وتعريض السلم المجتمعى للخطر. وجدد رئيس الوزراء العراقى توجيهاته للقيادات الأمنية، بالالتزام التام بحماية أرواح المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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