واشنطن: الحل الأكثر أمانا لمحطة زابوروجيا وقف مفاعلاتها

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، للصحفيين يوم الاثنين: "لا نزال على اعتقاد بأن وقف مفاعلات محطة زابوروجيا الذرية بشكل منظم سيكون الحل الأكثر أمانا والأقل خطرا".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى قد أعلن فى وقت سابق عن توجه وفد مفتشى الوكالة إلى المحطة، الذى من المتوقع أن يصل إلى المكان هذا الأسبوع.

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فى فيينا ميخائيل أوليانوف أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضم نحو 15 مسؤولا فى أمانة الوكالة الدولية من المختصين بالأمن النووى، وفريقا كبيرا لموظفى الأمم المتحدة، الذين يتولون القضايا اللوجستية والأمنية.