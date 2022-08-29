نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد عشبة بيجيوم في علاج تضخم البروستاتا وتقليل الالتهابات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد استخدام الأعشاب في علاج العديد من المشاكل الصحية، فيما يعرف بالطب البديل، ومن الأعشاب التي انتشر استخدامها لعلاج مشاكل البروستاتا عشبة بيجيوم.

وعشبة بجيوم هي Pygeum (Pygeum africanum) هي شجرة دائمة الخضرة موطنها أجزاء من إفريقيا وتستخدم لصنع العلاجات العشبية، وهي تنمو في غابات أفريقيا وجبال أمريكا الوسطى ومدغشقر وجزر القمر، ولها العديد من الأسماء الأخرى منها الكرز الأفريقي.

فوائد عشبة بجيو

تمنع الالتهابات

تحتوي عشبة بجيوم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات وقد أثبتت بعض الدراسات ذلكً، ومن المعروف أن للبيجيوم تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للإستروجين.

وهذا يعني أن لها القدرة على المساعدة في منع ضرر الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي والالتهابات والألم وربما حتى بعض أنواع السرطان.

يمكن أن تساعد في علاج تضخم البروستاتا الحميد والتهاب البروستاتا

تم استخدام المستخلصات المصنوعة من البيجيوم من قبل أطباء المسالك البولية، خاصة في إفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، لعلاج تضخم البروستاتا لدى الرجال المصابين بتضخم البروستاتا الحميد BPH.

ولطالما تم استخدم لحاء البيجيوم المسحوق في أنظمة الطب التقليدية التي نشأت في القبائل الأفريقية لعلاج مشاكل البروستاتا والمسالك البولية والمثانة المختلفة.

وقد تم عرض هذا المستخلص النباتي في العديد من الدراسات ووجد أن له القدرة على المساعدة في تحسين أعراض المسالك البولية والتحكم في المثانة المرتبطة بالتهاب البروستاتا مثل أعراض التردد الليلي، وصعوبة بدء التبول، والإحساس الكاذب بامتلاء المثانة.

ويبدو أن هذه التأثيرات ناتجة عن قدرة النبات على منع ارتباط ثنائي هيدروتستوستيرون في غدة البروستاتا.

هذا وقد وجدت بعض الدراسات أن مستخلص بيجيوم يمكن أن يساعد في منع تكاثر الخلايا الليفية البروستاتية ، والتي يمكن أن تسهم في تطور سرطان البروستاتا.

تحسين تكوين السائل المنوي

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن تلك العشبة تساعد في تحسين تكوين السائل المنوي، ولذلك تعد من الأعشاب المفيدة للرجال.

تمنع الإصابة بأمراض الكلى وأمراض الجهاز البولي

إن التهابات المسالك البولية هي أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض الكلى حيث تنتقل تلك الأمراض عبر المسالك البولية إلى الكلى، وأيضًا تؤدي حصوات المثانة غلى احتباس السوائل في الكلى.

وأيضًا تشمل مشاكل المسالك البولية الشائعة لدى الرجال زيادة التكرار واحتباس البول والألم أثناء التبول، والدم في البول الذي يصبح أكثر شيوعًا مع التقدم ​​في العمر.

وقد تساعد مستخلصات عشبة بيجيوم في الحد من كل تلك المشاكل المزعجة.

كيف تستعمل عشبة بيجيوم

بسبب فوائدها فقد توفرت مكملات غذائية من عشبة بيجيوم، و الجرعة المعتادة الموصى بها من البيجيوم هي 100 ملليغرام في اليوم في دورات تتراوح مدتها من ستة إلى ثمانية أسابيع ، لكن الجرعات تختلف حسب الحالة التي يتم علاجها.