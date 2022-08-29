المبعوث الثقافى لروسيا: لا توجد ضمانات لحماية مقتنياتنا الثمينة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسى لشئون التعاون الثقافى الدولى ميخائيل شفيدكوى، اليوم الإثنين، بأنه من المستحيل التحدث فى الوقت الحالى عن التبادل الثقافى مع الدول الأوروبية نظرا لعدم وجود ضمانات فى أوروبا لحماية المقتنيات الثقافية الروسية.





وقال شفيدكوى - خلال مؤتمر صحفى، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إننا نرى للأسف تطورات فى وزارات الثقافة الأوروبية التى تمنع المؤسسات التابعة لها من التواصل مع المؤسسات الثقافية الروسية". وأضاف شفيدكوى "لا يمكننا التحدث الآن عن التبادل الثقافى مع دول أوروبا؛ لأنه لا توجد ضمانات لحماية مقتنياتنا الثمينة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية". وتابع المسئول الروسى قائلا: "ومع ذلك، سيستمر الاتصال على مستوى الحالات (المنفردة) والمشروعات المحددة"، مشيرا إلى أن التطورات السياسية لا ينبغى أن تؤثر إطلاقا على علاقات الشراكة طويلة الأمد.

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