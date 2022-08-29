رئيس البرلمان العراقى: الجميع سيخسر إذا وقع تصادم بالبلاد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسى، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالى فى البلاد ينذر بخطر كبير، داعياً كافة الأطراف فى العراق إلى درء نار الفتنة، ومحذراً من استخدام السلاح، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وقال فى بيان رسمى"إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أى طرف". كما قال "الجميع سيخسر إذا وقع تصادم فى العراق". يأتى ذلك، فيما جدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، دعوته للمتظاهرين إلى الانسحاب الفورى من المنطقة الخضراء، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده، اليوم الاثنين، للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين المؤسسات الحكومية.

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