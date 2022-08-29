عاجل.. ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 بالمئة بسبب مخاوف بشأن الإمدادات

جدة - نرمين السيد - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 دولارات عند التسوية أو بنسبة 4.06 بالمئة لتصل إلى 105.09 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكى عند التسوية إلى 97.01 دولار للبرميل، بنحو 3.95 دولار أو بنسبة 4.24 بالمئة.

وتباينت أسعار النفط فى بداية تداولات، اليوم الاثنين، حيث وازن المستثمرون بين توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج لدعم الأسعار، وبين مخاوف أثارها رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، بقوله إن الولايات المتحدة ستواجه نموا بطيئا "لبعض الوقت".