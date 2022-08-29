العالم اليوم - وزير الاقتصاد الألماني يتوقع الأسوأ .. الغاز الروسي لن يعود

انتم الان تتابعون خبر وزير الاقتصاد الألماني يتوقع الأسوأ .. الغاز الروسي لن يعود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 10:22 مساءً - قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تواجه "الواقع المر"، وهو أن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى البلاد، قبيل وقف مزمع لصادرات عملاق الغاز الروسي "غازبروم" إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "نورد ستريم 1" بنهاية أغسطس الجاري.

وفي حلقة نقاشية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قال هابيك "إن إمدادات الغاز لن تعود".

وقالت شركة "غازبروم" يوم الجمعة، إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية الشهر لصيانة غير مقررة لخط الأنابيب "نورد ستريم 1"، وهو ما يزيد الضغوط على القارة بينما تسعى لإعادة ملء مخزونات الوقود قبيل الشتاء.

وكانت موسكو قد خفضت بالفعل الإمدادات إلى 20 بالمئة فقط من السعة الاستيعابية المعتادة لخط الأنابيب "نورد ستريم 1" من روسيا إلى ألمانيا.

ومن جهة أخرى، قالت أورسولا فون دير لاين إن إصلاحا كاملا لسوق الكهرباء الأوروبي يجب تنفيذه بشكل صحيح وعلى أسس تقنية في بداية العام القادم.

وأضافت أن سوق الكهرباء تحتاج للإصلاح، وأن أسعار الغاز والكهرباء يجب فصل كل منهما عن الأخرى.