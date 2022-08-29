نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية 1444.. معرفة حالة الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية عن طريق دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي وفرتها وزارة الموارد البشرية لكافة المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي؛ حيث شملت كافة الخِدْمَات التي يبحث عنها المستفيد، أولها التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ودخول منصة الضمان عن طريق النفاذ الوطني، كذلك الاستعلام عن حالة الأهلية، ومعرفة موعد صرف الدفعة المستحقة، كذلك تضم خدمة الاعتراض على عدم الأهلية، والاطلاع على الأسباب، ثم تحديث الضمان الاجتماعي الجديد.

الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية

بعض المستفيدين لم يحصلوا على نتائج الأهلية حتى الآن؛ لذلك خصصت الوزارة رابط إلكتروني يستخدمه المواطنين في الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية، ومعرفة حالة الأهلية، كما في الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب دخول رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. انتقل إلى واجهة منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة. اختر خدمة تسجيل الدخول. اكتب البيانات الخاصة بك من رقم الهوية وكلمة السر. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ينقلك النظام الإلكتروني إلى الصفحة الرئيسية تلقائيًا. في منتصف الصفحة تجد برامج الدعم الخاصة بي. يفتح ذلك التبويب يجد تفاصيل الأهلية، وعدد الدفعات.

الاستعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني

قد يواجه البعض مشكلات خلال الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالطريقة السابقة، لذلك أتاحت الوزارة طريقة أخرى للاستعلام عن طريق النفاذ الوطني الموحد؛ هو رابط المنصة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة السُّعُودية، لتسهيل الحصول على الخِدْمَات من مختلف الوزارة بكل سهولة، عن طريق بيانات المواطن في منصة أبشر، لذلك عند تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور، يضغط على الدخول عن طريق النفاذ الوطني، ثم يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة أبشر، ثم يدخل رمز التأكيد الذي يرسله النظام بواسطة خدمة الإشعارات على رَقَم الجوال، ثم يضغط على زر المتابعة، يجد أمامه الصفحة الرئيسية لحسابه على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، عندها يتتبع خطوات الاستعلام عن الضمان المطور التي أوضحناها فيما سبق.

إضافة زوجة المواطن في الضمان المطور

بعد الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية، والتأكد من حالة الأهلية، يستطيع المواطن السعودي إضافة الزوجة التي تحمل جنسية أجنبية أي غير السعودية، حيث بينت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على المواطن رفع طلب عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو أنه يتواصل مع الدعم الفني عن طريق رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني، ثم يحصل على الرابط الذي يرفق عليه بعض المستندات الخاصة بالزوجة، ثم ينتظر حتى ظهور حالة الأهلية للزوجة الأجنبية، وفي حالة قَبُول الطلب، سيتم إضافة الزوجة مباشرةً إلى حساب الزوج.