نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف قطاع البنوك من شركة إتصال الدولية أكثر من ستون وظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة إتصال الدولية، عن توافر أكثر من 60 وظيفة مختلفة الآن بقطاع البنوك. وقد أسست شركة اتصال الدولية بالعام 2003 وتعمل شركة اتصال الدولية بالمملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات المختلفة للقطاعات الحكومية والخاصة. وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات في مجال الاتصالات والويب والرسائل النصية القصيرة.وتعمل الشركة على توفير موظفي ذو كفاءة عالية وخبرة لباقي القطاعات فيعمل لديها نخبة من الموظفي ذوي الخبرات . لتحقيق أعلى كفاءة في العمل .وتعلن الآن عن توفيرها أكثر من ستون وظيفة مختلفة في قطاع البنوك وذلك تحت مسمى موظفي خدمة عملاء و كول سنتر. وتتوافر الوظائف بالمملكة العربية السعودية بالتحديد في مدينة الرياض وذلك للرجال والنساء من حملة الدبلوم أو البكالريوس. وفقا لبعض الشروط الأساسية التي وضعتها الشركة الآن والتي يمكنكم الإطلاع عليها والتحقق منها قبل التقديم.

وظائف البنوك 1444 للرجال والنساء من إتصال الدولية

أعلنت شركة إتصال الدولية عن توافر 60 وظيفة الآن تحت مسمى كول سنتر وموظفي خدمة عملاء في قطاع البنوك المختلفة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتتميز الوظيفة المعلنة بالتالي:

نظام العمل على طريقة الشيفتات في المواعيد العمل لمدة 5 أيام أسبوعيا ويومان عطلة نظام العمل لمدة 8 ساعات في اليوم الواحد الراتب الإجمالي 5400 ريال سعودي بالشهر

وقد أوضحت شركة إتصال الدولية عن ضرورة توافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمين سواء من الرجال أو النساء والشروط الأساسية للتقدم كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية أو من أم سعودية

يجب أن يحصل المتقدم أو المتقدمة على مؤهل دبلوم أو بكالريوس ولا يشترط تخصص محدد

لا يشترط وجود خبرة مسبقة في مجال العمل

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدث

رابط التقديم على وظائف البنوك 1444 للرجال والنساء من إتصال الدولية

يتم التقديم الآن على وظائف قطاع البنوك من شركة اتصال الدولية للرجال والنساء. وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بشركة اتصال الدولية [email protected]sa ويجب كتابة الرسالة بعنوان خدمة عملاء. ويمكن أيضا التقدم مباشرة إلى مقر الشركة القائم بالرياض بحي الإزهار مجموعة شركة زيادة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.