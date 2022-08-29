نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على دعم سكني الجديد للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج سكني من أبرز البرامج التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، حيث أطلقت الوزارة برنامج المساعدة الإسكانية في عام 2017 م لمساعدة العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، وخصصت 280 ألف منزل، بما في ذلك 120 ألف منزل مكتمل، لمناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية أثناء البناء، وأن هناك 75000 قطعة أرض و 85000 غرفة جديدة لصناديق التطوير العقاري وأكثر من 300000 وحدة سكنية قيد الإنشاء في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية وذلك من النساء السعوديات أرامل ومطلقات وغير متزوجات، وفقًا لمجموعة من البيانات القياسية.

شروط الدعم السكني للنساء المطلقات

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم المساعدة الكافية لمواطنيها المحتاجين لتمكينهم من العيش حياة كريمة، حيث تقدم المملكة العربية السعودية عددًا من برامج المساعدة المالية، بما في ذلك برنامج المساعدة على الإسكان التابع لوزارة الإسكان والممتلكات، وفق سلسلة من الشروط والتدابير الرقابية الواجب توافرها على النحو التالي:

يجب ألا يكون للمطلقات منازل خاصة بهن.

المطلقات لديهن أبناء سعوديين.

يجب ألا تكون المطلقة قد سبق لها الحصول على بدل سكن.

أن تصبح المطلقات مقيمات دائمة في المملكة العربية السعودية.

لا تملك المطلقات أصولاً ثمينة أو أموالاً.

شروط دعم سكني للأرامل

يعد برنامج المساعدة على الإسكان من أبرز برامج المساعدة في المملكة العربية السعودية وهو تابع لوزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية وهي تتمثل في الأتي:-

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

ليس لديك مكان للعيش فيه.

لا يوجد ملجأ سكني.

لم تحصل على مساعدة سكنية في الماضي.

أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم سكني 1444

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من المستندات والوثائق التي يجب إرفاقها بطلبات المساعدة السكنية وهي على النحو ألأتي:-