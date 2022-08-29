صور شعار اليوم الوطني السعودي 92 دام عزك ياوطن

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عمر شويل - جدة صور شعار اليوم الوطني السعودي 92 ، تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي وقد قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية تركي بن عبد المحسن آل شيخ إطلاق الهوية الوطنية السعودية 92 وتناسبت الهوية مع الرؤية المستقبلية لعام 2030 وجاء الشعار فني ولفظي، يعبران عن طموح المملكة وأبناءها الكرام، كما أن هذا اليوم يعكس الحضارة السعودية وينمي القيم والتقاليد في نفوس جيل المستقبل.

صور شعار اليوم الوطني السعودي 92

ينقسم شعار الهوية الوطنية إلى جزء لفظي وأخر فني، أما اللفظي فهو يصف التمسك بالحضارة والصدق في حب الوطن “هي لنا دار” فقد عبر الشعار عن وصف السعوديين بأن الوطن لهم دار وذلك من كثرة الحب، أما الشعار الفني فقد تم كتابة الشعار اللفظي بطريقة مميزة عبارة عن رسم على العلم السعودي ووقع الاختيار على مجموعة مميزة من الألوان التي تدل على الطموح والحكمة والولاء تلك المعاني السامية لصدق التمسك بالوطن.

الهوية الوطنية السعودية 92

اختصت الهوية الوطنية بالعمل على توحيد الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 وقد تم العمل على إطلاق موقع الكتروني يقدم إرشادات خاصة لاستخدام شعار اليوم الوطني، كما أن هناك عدة تطبيقات تختص بتوحيد الهوية الوطنية واعتمادها ويمكن تحميل تلك التطبيقات عبر الانترنت بكل سهولة للهواتف الذكية بمختلف أنواعها، كما نجد أن الاحتفالات تملأ أرجاء المملكة العربية السعودية في هذا اليوم ويسعد به كل المواطنين بالمملكة كما يتم التجهيز لمشروعات عديدة للنهوض بالدولة بشكل اقتصادي متميز.

يتم الاحتفال كل عام بيوم الهوية الوطنية وتجهيز العديد من المشروعات المستقبلية لكي تصل الدولة إلى نهضة ثقافية وحضارية ملحوظة وبالتالي يعود ذلك بالرخاء على الشعب ولهذا فإن هذا اليوم من كل عام يعتبر بمثابة عيد للمواطنين بمختلف الفئات، ويتم العمل على اختيار شعار جديد في كل عام.

مشاريع اليوم الوطني للسعودية 92

تخطط رؤية السعودية لإنشاء وتطوير مشاريع التمنية الاقتصادية حيث تم العمل على تحسين وسائل النقل العام والقطارات لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، إلى جانب مشروع ذا لاين وهو مشروع مسئول عن تجهيز مدينة ضخمة تعمل على تطوير حضاري وأيضا مشروعات ثقافية وتم العمل على تطوير الأقمار الصناعية مع زيادة الطاقة المتجددة، وتأمل المملكة العربية السعودية في تطوير السياحة لدر دخل للبلد مع ترقية الفنون حتى تصل السعودية إلى قمة المجد ويتم توفير أفضل حياة للمواطنين المقيمين بها.