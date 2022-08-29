عاجل.. الكاظمى يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث فى المنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، وجه رئيس الوزراء العراقى بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث فى المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون. ودعا رئيس الوزراء العراقى المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجول، مؤكدا أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين. وترأس الكاظمى، اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية. ودعا رئيس الوزراء العراقى، المتظاهرين إلى عدم إرباك الوضع العام فى البلاد وتعريض السلم المجتمعى للخطر. وجدد رئيس الوزراء العراقى توجيهاته للقيادات الأمنية، بالالتزام التام بحماية أرواح المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فى وقت سابق اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل فى جميع محافظات العراق. وقالت العمليات المشتركة فى بيان إنها "تعلن حظر التجوال الشامل فى جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".

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