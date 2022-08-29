روسيا: التدابير المضادة للعقوبات حافظت على فرص العمل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، إن التدابير المضادة للعقوبات التى تتبناها روسيا جعلت من الممكن استعادة طلب المستهلكين والحفاظ على الوظائف.





وأضاف ميشوستين -خلال اجتماع للجنة الحكومية بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "تم إعداد أكثر من 300 إجراء وإدراجها فى خطة العمل ذات الأولوية القصوى على مدى الأشهر الماضية فى إطار أنشطة اللجنة مع أداء الجزء الأكبر منها بالفعل بكفاءة".

وأوضح رئيس الوزراء الروسى أن ذلك أدى إلى أن طلب المستهلكين يتعافى تدريجيًا ويتراجع معدل دوران الشركات والكيانات، مضيفًا "لقد تمكنا من الحفاظ على فرص العمل رغم انسحاب العديد من الشركات ذات المشاركة الأجنبية من السوق".

وفى السياق ذاته، قال ميشوستين إن العديد من إجراءات الدعم الاقتصادى التى تمت الموافقة عليها بعد تطبيق العقوبات أثبتت فعاليتها وسيتم تمديدها.

وأضاف أن هذا يتعلق بزيادة معدل التقدم فى المشتريات الحكومية والمعيار الذى ينظم حصة سلاسل البيع بالتجزئة فى سوق السلع المحلية، وأكد ضرورة مواصلة مساعدة القطاعات للتغلب على الصعوبات الحالية.

وشدد على ضرورة استمرار البلاد فى إنشاء تقنيات محلية جديدة، قائلاً: "فى هذه اللحظة عندما نستبدل الواردات بالبنية التحتية والمنتجات والصناعات الحيوية نحتاج إلى القيام بالعلوم ونحتاج إلى تقديم تلك الحلول التى ستصبح أساس إنتاجنا فى بلدنا والذى سيحل محل الواردات الهامة".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تنخفض الواردات الحرجة كثيرا فقط بنسبة 11-12٪، مضيفًا أن ابتكار التقنيات طريق صعب ومن الضرورى تطوير استخدام العلم والتكنولوجيا لإنتاج وبيع المنتجات المحلية.